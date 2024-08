Fitto al Meeting di Rimini rivendica i risultati | L’Italia è in testa per obiettivi del Pnrr raggiunti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 25 agosto 2024) «Si parla sempre dei fondi dele non si parla per nulla delle riforme del. Il tema delle riforme è decisivo. Noi otteniamo le risorse perché realizziamo deisul terreno delle riforme,che danno senso all’indebitamento comune»: parole chiare quelle di Raffaele, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il, tra i relatori del convegno “Mercato unico, euro,: quale sviluppo economico per l’Ue?”, nell’ambito delper l’amicizia fra i popoli dialdi: “Il rapporto della Commissione Ue ci premia” «La riuscita delitaliano – dice l’esponente di FdI – sarà il termometro della riuscita del Next Generation Eu, perché il nostro è il più grande.