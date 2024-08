Da domani studenti a scuola Esami di riparazione anticipati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Daglicol debito e gli insegnanti tornano a, con la canicola di agosto, per glidi recupero dei debiti formativi. I cari vecchididi settembre sono un ricordo ormai del passato. Dinon lo sono più da anni, in quanto il termine non politically correct è stato bandito e sostituito da recupero dei debiti scolastici. Quanto all’orizzonte temprale di settembre, la circolare del Ministero dell’Istruzione e del merito ricorda il limite entro cui svolgere glidiinvitando gli istituti a svolgere il recupero dei debiti formativi entro la fine di agosto e non oltre.