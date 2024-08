Clamoroso | Bortolotti escluso dagli Us Open non può entrare negli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Il tennista italiano Marconon giocherà il torneo di doppio degli USin coppia con Flavio Cobolli. A, 33 anni di Guastalla, è stato negato il visto dalle autorità statunitensi perché nel 2015 era entrato in Iran per disputare un torneo. A, nel recente passato anche lui trovato positivo al Clostebol come Jannik Sinner, è stata rifiutata l'Esta, il sistema elettronica per poter accedere. Al tennista italiano non è stato concesso nemmeno il visto B1 urgente. "Con profondo dispiacere e incredulità sono costretto a rinunciare agli Us2024, causa negazione dell'Esta per aver giocato in Iran nel 2015 e successiva negazione del visto B1 perchè, secondo il console, non era il visto corretto - ha scritto il tennista reggiano -. Altre richieste di visto urgente non sono state accolte dal consolato Usa.