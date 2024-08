Arnautovic e lo spirito giusto | posizione di Inzaghi non casuale Una speranza!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024) Markoha disputato una buona partita contro il Lecce, con un ingresso in campo segnato da quelloche Simoneritiene essenziale per poter dare ilapporto alla squadra. LA PARTITA ‚Äď Marko√® entrato al minuto 76 della sfida casalinga tra Inter e Lecce, terminata con il punteggio di 2-0 in favore dei nerazzurri. Il calciatore austriaco, a cui Simoneha preferito Mehdi Taremi dal primo, ha svolto una partita pienamente in linea con i dettami e la disciplina che il tecnico piacentino chiede costantemente ai giocatori che subentrano nel corso di una gara.