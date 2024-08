Aggrediti e malpagati non sorprende che i medici di pronto soccorso lascino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) E’ di questi giorni la notizia dell’aggressione subita da una giovane dottoressa, in Puglia, durante un turno di guardia medica. L’avvenimento in sé non farebbe più scalpore, ormai ci siamo assuefatti, se non fosse che la collega ha espresso la volontà di licenziarsi e, di questi tempi, un medico in meno è un servizio in meno per l’utenza. Sorpresa invece ha destato la reazione di chi, Azienda sanitaria, Regione, Stato, dovrebbe farsi carico della sicurezza degli operatori sanitari, delle istituzioni insomma. Hanno proposto un supporto psicologico per contrastare il disturbo d’ansia reattivo all’aggressione nel tentativo di convincere il medico a non dimettersi. Se la situazione non fosse tragica, ci sarebbe da ridere perché ormai abbiamo superato il senso del ridicolo.