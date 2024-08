AEW | MJF è stato derubato sparito il suo Diamond Ring

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 25 agosto 2024) Il campione AEW lancia un’accusa shock prima di All In London Maxwell Jacob Friedman, meglio noto come MJF, ha scosso il mondo del wrestling con una dichiarazione scioccante alla vigilia di AEW All In London. Il campione mondiale AEW ha affermato che il suo prezioso Dynamiterubato durante il suo soggiorno nel Regno Unito. L’annuncio controverso su X Il “Sale della Terra” ha utilizzato il suo account X (precedentemente noto come Twitter) per esprimere il suo disappunto, scrivendo: “Il mio Dynamiterubato. Incredibile. Paese senza Dio. Paese senza legge!!!!!!!!!!” Questa affermazione ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori, alimentando le già alte tensioni in vista del grande evento di stasera. My Dynamitehas been stolen. Unreal. Godless.