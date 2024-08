US Open 2024 quando giocano gli italiani | definiti gli orari del 26 e 27 agosto Sinner di martedì

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Il conto alla rovescia sta per terminare e gli USsono pronti per cominciare. Il via alle danze è previsto lunedì 26. Definito il quadro della prima giornata di incontri con l’esordio di Novak Djokovic a tenere banco nella sessione serale sul Centrale e con sei tennistiprotagonisti. In particolare, il campo-7 avrà i tratti tricolori. Matteo Berrettini affronterà il secondo incontro in programma, dopo la sfida tra la rumena Cristian e la russa Kasatkina. Il romano affronterà lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas e vorrà iniziare in maniera convincente il suo percorso. Immediatamente dopo Matteo sarà la volta di Lorenzo Musetti. Il toscano è attesa da un incrocio complicato per caratteristiche, visto che il suo avversario è Reilly Opelka.