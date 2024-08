TikTok è riuscito a ridare vita al Berlusconi di Toni Servillo

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 24 agosto 2024) Nella primavera del 2018, uscì al Cinema il film – in due parti – “Loro”, diretto dal regista Paolo Sorrentino. Rimase nelle sale per poche settimane, nonostante un successo iniziale che faceva pensare a ben altro esito. Poi, da quel momento (nonostante la vittoria di alcuni premi ai Nastri D’Argento e ai David di Donatello), la pellicola sparì dalla circolazione. Mediaset ne aveva acquistato i diritti di trasmissione, ma quel film non è mai stato trasmesso in chiaro in Italia. Invece, in altri Paesi (come Francia e Germania) è sempre stato disponibile. Film Loro torna virale grazie aOra, però, “Loro” è diventato virale in Italia. Così come quel Silviointerpretato magistralmente da. Il merito non è ti qualche emittente nostrana che ha deciso di riacquistare i diritti e trasmettere il film, ma di