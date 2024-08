Terremoti oggi tra Bolognese e Ravennate | di magnitudo 3 2 la scossa più forte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Bologna, 24 agosto 2024 – Attorno all’ora di pranzo la terra ha tremato nele nel. Nella vallata del Santerno alle 13.34 unadi3.2 ha tirato a Castel del Rio, a una profondità di 22 chilometri, come riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Subito dopo, alle 13.36, un’altranella stessa zona ma in provincia di Ravenna:2.5 a Casola Valsenio, a una profondità di 16 chilometri. Queste due scosse seguono la prima della giornata di, ovvero quella di 2.9 alle 6.35 a 4 km a est di Castel del Rio, a una profondità di 23 chilometri. La secondaè stata la più potente ed è stata avvertita in molti territori limitrofi, come a Modigliana, Borgo Tossignano, Brisighella. Ma tutte e tre hanno avuto una profondità abbastanza rilevante. “È da stamattina che trema”, scrive qualcuno sui social.