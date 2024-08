Softball | un sesto inning condanna Forlì L’European Premier Cup resta nelle mani dell’Olympia Haarlem

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Il Regno dei Paesi Bassi vince la doppia sfida a distanza con l’Italiacompetizioni europee di. Dopo il clamoroso K.O rimediato da Saronno in Coppa delle Coppe contro le Sparksha dovuto cedere il passo alle Olympia, arrendendosi anche in questo caso sul finale a causa di un penultimonegativo. Un beffardo scherzo del destino che ha accumulato i due team nostrani. Sono comunque le romagnole a smuovere per prime il tabellino, andando a segno nel secondosfruttando un singolo di Onofri che manda a segno Frazier. Gli attacchi rimangono poi bloccati per altre due riprese per sbloccarsi al quinto, quando un fielder’s choice di Vigna porta il parziale sul 2-0, salvo poi subire la prima unità messa a referto dalle rivali, brave a reagire con un groundsout di Van Aalst.