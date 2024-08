Paralimpiadi 2024 la Nazionale di tiro a segno in partenza per Parigi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Cresce sempre più l’attesa per le: anche ladi, infatti, è inper. Gli azzurri, coordinati dal direttore della preparazione olimpica e paralimpica Pierluigi Ussorio e dal Commissario Tecnico Giuseppe Ugherani, infatti, partiranno per la Francia domani, domenica 25 agosto, mentre le gare si terranno dal 30 agosto al 5 settembre. Gianluca Iacus, Roberto Lazzaro, Livia Cecagallina, Pamela Novaglio e Andrea Liverani compongono la squadra azzurra per la carabina, mentre alla pistola l’unico convocato è Davide Franceschetti. “Siamo pronti: partiamo il 25 agosto, un gruppo da Milano e un gruppo da Roma, per poi ricongiungerci ae successivamente sistemarci a Chateauroux. Abbiamo già preso contatti con il Comitato Organizzatore Paralimpico, che si è messo a disposizione per quanto riguarda i transfer verso l’albergo e il poligono.