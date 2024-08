Napoli rilancia per McTominay | 25 milioni allo United – CorrSport

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 24 agosto 2024) Manna resta a Londra e lavora su due nuovi colpi:delloe Gilmour del Brighton. Il, dopo aver definito l’acquisto di Romelu Lukaku, non si ferma e punta a rinforzare ulteriormente la rosa. Il Corriere dello Sport rivela i prossimi obiettivi degli azzurri. Il ds Giovanni Manna è ancora a Londra per finalizzare l’affare Lukaku: “Manna è rimasto a Londra anche ieri e ci resterà fino a che non sarà completato lo scambio dei documenti e ogni dettaglio non sarà definito, ma Lukaku dovrebbe mettere il fisico da gigante e magari anche i gol della ricostruzione già in occasione della partita con il Parma. La prossima settimana. Ci siamo: ilha un nuovo principe azzurro del gol”. Ma la missione di Manna non si limita a Lukaku.