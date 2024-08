Milano | cinque bambini il più piccolo di un anno sporchi e denutriti trovati in una baracca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 – Gli agenti della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura della Repubblica per i minorenni di, heseguitoprovvedimenti (ai sensi dell'articolo 403 del Codice civile, ovvero per preservarli da condizioni di pericolo) a tutela didi età compresa tra uno e sei anni. Si tratta di un bambino e quattro bambine che vivevano in una, in condizioni malsane e in una precaria situazione igienica, senza corrente elettrica e servizi igienici funzionanti,dagli agenti del commissariato Quarto Oggiaro, nel corso di un controllo in un campo nomadi.