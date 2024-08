Il caldo non molla | weekend di sole sopra i 30 gradi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 24 agosto 2024) Questa settimana sulla nostra regione grazie ad un nuovo rinforzo dell’anticiclone avremo tempo più stabile e. Nelle ore pomeridiane sarà comunque possibile qualche episodio instabile sui rilievi. Sabato 24 agosto 2024 Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane possibilità di qualche addensamento cumuliforme sui rilievi Prealpini con locali piovaschi o rovesci. Temperature: Minime comprese tra 21 e 24°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 30 e 34°C. Venti: In pianura deboli da sud-est, in quota deboli da sud-est. Domenica 25 agosto 2024 Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo poco nuvoloso o con nubi sparse. Nelle ore pomeridiane possibilità di qualche locale piovasco o rovescio sui rilievi Prealpini.