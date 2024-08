Faccio bodybuilding seguo una dieta vegetale bevo acqua e uso prodotti naturali sul viso Ho 60 anni e ne dimostro 40 | il segreto di Livi Di Benedetto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) “Ho quasi 60ma la gente pensa che ne abbia 40: c’è undietro al mio aspetto giovanile”. La storia diDiè incredibile. Ne sa qualcosa la figlia 34enne Kimberly che al Mirror ha confessato: “Mia madre riceve commenti ovunque vada su quanto sembri giovane. Ogni volta che le persone scoprono la sua età, dicono cose come: ‘Non ci posso credere sembra tu ne abbia 40 non quasi 60‘. Non riesco a ricordare quante volte le persone scambiano mia madre per mia sorella”.frequenta regolarmente la palestra dae ha persino partecipato per la prima volta a una gara diall’età di 52. “Per me la chiave è sollevare pesi. – ha detto – Dopo la menopausa, i pesi mi hanno aiutato ad apparire più giovane e a rimanere forte. “Cammino anche dai 10.000 ai 13.000 passi al giorno eunaa baseche include molte verdure.