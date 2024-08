De Rossi | Dybala? E’ una bella storia di cui andare orgogliosi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 24 agosto 2024) “? Situazione emozionante, ricca di sali e scendi, siamo sicuri che i tifosi saranno con noi ma lo sarebbero stati a prescindere. Sono sempre rimasti al nostro fianco. Sicuramente la sua scelta abbiamo visto che reazioni ha scatenato, ha rifiutato cifre altissime e non è più comune”, così Daniele De. “L’entusiasmo ci sarebbe stato comunque, e in lui ora vedono uno che ha preso una decisione in funzione dell’amore dei tifosi nei suoi confronti e della squadra. Queste decisioni sono anche frutto dell’amore che c’è in questa città. E’ una, non frequente nel mondo del calcio e i tifosi devono essere”, continua l’allenatore della Roma nella conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Empoli a proposito della permanenza di Paulodopo il dietrofront e il no all’offerta milionaria dell’Al-Qadsiah.