Canottaggio il due senza PR3 maschile vince l’oro ai Mondiali Niels Torre è bronzo nel singolo pl

(Di sabato 24 agosto 2024) Si sono conclusi i2024 di, riservati alle specialità non olimpiche e non paralimpiche, andati in scena a St. Catharines, in Canada: due gli equipaggi dell’Italia impegnati nel programma odierno, che prevedeva le Finali A. Il bottino azzurro è di un oro ed un. SPECIALITA’ NON PARALIMPICHE Ultimo atto con due equipaggi in gara nel duePR3: l’Italia di Luca Conti (CR Lago di Pusiano) ed Igor Zappa (Moltrasio) trionfa in 7:29.26, davanti al Giappone di Toshihiro Nishioka e Yuta Sakaguchi, secondo in 7:57.19. Essendo soltanto due le imbarcazioni al via nella specialità in questione, gli azzurri conquistano il titolo iridato e la medaglia d’oro, mentre i nipponici restano a bocca asciutta, dato che con due barche al via viene premiato solamente l’equipaggio primo classificato (così come con tre le medaglie sono solo per i primi due).