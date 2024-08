Alain Delon sepolto nella tenuta di Douchy

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

, la leggenda del cinema mondiale morto domenica a 88 anni, è statosuadi, nel Loiret, nel tardo pomeriggio dopo una cerimonia funebre in forma strettamente privata, come nei suoi desideri. Solo una cinquantina gli invitati che hanno partecipato ai funerali celebrati dall'ex vescovo Jean-Michel Di Falco. Montagne di mazzi di fiori davanti ai cancelli della dimora di, a, per dargli l'ultimo saluto. Tante persone sono accorse a rendere un omaggio personale, a portare un fiore o a lasciare un biglietto al Tancredi del Gattopardo. E i due figli Anthony e-Fabien, nonostante la riservatezza delle esequie, come disposto dall'attore, sono usciti a salutare la folla prima della cerimonia.