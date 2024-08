Tuffo nella vasca E ha una pena da scontare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Non ha resistito al caldo e si è tuffatofontana di piazza San Babila sotto gli occhi sbigottiti di passanti e turisti. Una scena pomeridiana che non è sfuggita ai falchi del Reparto radiomobile della polizia locale, il giorno dopo Ferragosto:grandeche ricorda un lago, concepita nel 1977 dal grande architetto Luigi Caccia Dominioni e che domina la piazza del centro, c’era un uomo che dava in escandescenze e che si rifiutava di uscire. Il primo "no", perentorio, è arrivato quando i ghisa gli hanno fatto segno di abbandonare subito la fontana vicino all’angolo con via Matteotti. Il secondo è scattato quando i vigili hanno cercato di essere più persuasivi, intimandogli di uscire e di rivestirsi, perché nel frattempo si era tolto alcuni degli indumenti che indossava. Alla fine, gli agenti di polizia locale lo hanno dovuto trascinare fuori dall’acqua.