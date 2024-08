Orari F1 Olanda | la guida tv al gran premio Tutto sul circuito di Zandvoort

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024)), 23 agosto 2024 - Ombrelloni chiusi, yacht ormeggiati, casco nuovamente in testa. Le ferie estive della Formula 1, che regalano ai piloti circa un mese di pausa ad agosto, sono ufficialmente concluse. Riprendono le operazioni in pista per il Circus, che è atterrato nella patria del campione del mondo in carica, Max Verstappen. In, suldi, i tifosi riprenderanno il filo con una delle stagioni più emozionanti degli ultimi anni, finora ricca di sorprese e di tanti vincitori diversi. La lotta al mondiale piloti, al momento, resta un pallido miraggio per Lando Norris, distante ancora troppi punti da Super Max, mentre quella del campionato costruttori è una battaglia che entrerà nel vivo a partire da questa domenica.