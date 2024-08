Non si ferma all’alt Conducente di furgone riesce a fuggire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) CREMA (Cremona) Alle tre della mattina di ieri unMercedes Sprinter correva a tutta velocità sulla tangenziale di Crema: ciò ha insospettito la pattuglia di carabinieri che era di controllo. I militari hanno intimato l’alt alche se ne è ben guardato dalrsi, anzi, ha accelerato per cercare di sottrarsi al controllo. I militari si sono messi all’inseguimento del mezzo in fuga che nel frattempo avevano saputo dalla centrale operativa essere stato rubato alcune ore prima a Cremona, aiutati da una seconda pattuglia di Soncino che si trovava in zona. L’inseguimento si è dipanato lungo la tangenziale con il ladro che non aveva alcuna intenzione di mollare.