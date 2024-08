Morto a 85 anni Primo Zamparini pugile argento a Olimpiadi di Roma 1960

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 23 agosto 2024) (Adnkronos) –a 85. Il “grande”, medaglia d’nei pesi gallo ai Giochi Olimpici di, ricorda il Coni in una nota sul sito ufficiale, si è spento nella sua Fabriano. “Nato nella stessa località in provincia di Ancona il 9 febbraio 1939, nel corso della sua splendida carriera il marchigiano conquistò tre titoli italiani dilettanti consecutivi dal 1959 al 1961, vinse il Mondiale Militari nele salì sul terzo gradino del podio agli Europei di Belgrado 1961 – prosegue il comunicato -. Il suo apice fu la medaglia olimpica, che fece sua al termine un percorso entusiasmante chiuso dall’equilibrata finale dipersa per un soffio contro il sovietico Oleg Grigoriev. “Il presidente del Coni GiovMalagò, interpretando i sentimenti dell’intero movimento sportivo, si unisce al cordoglio della famiglia”.