Maruggio dottoressa aggredita | marito e moglie accusati di minaccia Carabinieri

(Di venerdì 23 agosto 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nel pomeriggio di ieri, 22 agosto, idella Stazione dihanno denunciato alla locale Procura della Repubblica, un 44enne e una 35enne,, presunti responsabili di “lesioni personali” e “”. I coniugi, due turisti in vacanza nella cittadina ionica, domenica scorsa, in piena notte, si sarebbero recati alla Guardia Medica locale per un problema sanitario del figlio minore. Il medico di turno aveva, quindi, dopo aver visitato il bambino, consigliato ai genitori di portare il figlio presso il pronto soccorso, per eseguire accertamenti sanitari più approfonditi. I due denunciati, quindi, avrebbero inveito contro il medico, accusandolo di non saper svolgere il proprio lavoro, per poirlo di morte ed arrivando a strattonarlo.