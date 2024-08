Lost in Random The Eternal Die annunciato

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 23 agosto 2024) A volte ritornano come si suol dire. In occassione della Gamescom 2024, è statoil sequel di un gioco, che nonostante la sua originalità, nessuno avrebbe mai pensato che tornasse sulla scena, ci stiamo riferendo ain, sviluppato da Thunderful Games.il sequel diinIl lancio è fissato per il 2025 su Xbox Series, Nintendo Switch e PC via Steam, incluso nel servizio in abbonamento Xbox Game Pass fin dal giorno di uscita. Stando a quanto affermato dal team di sviluppo, il titolo espanderà l’universo, offrendo ai gioatori un roguelite innovativo. Nel gioco impersonerete Aleksandra, nota come la Regina di, intrappolata all’interno dell’Eterno Dado, con il suo compagno Fortune, da parte di un malvagio Narratore, il cui intento è quello di scrivere il loro ultimo capitolo.