L’incidente a Malpensa durante il decollo e il carburante sversato sulle campagne Arpa tranquillizza | Non c’è stato inquinamento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024)(Varese), 23 agosto 2024 – "Sulla base delle valutazioni teoriche e del sopralluogo in campo, e considerato quanto riportato nel report preliminare prodotto dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, si ritiene che la manovra di emergenza di rilascio diil sorvolo sul territorio della provincia di Vercelli, effettuata lo scorso 9 luglio 2024 da parte dall'aereo della compagnia brasiliana Latam non abbia determinato una contaminazione significativa delle matrici ambientali".