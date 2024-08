Jesse Lee Soffer di Chicago PD condivide il primo sguardo al suo personaggio di FBI | International

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 23 agosto 2024) Forse non riavremoLeeinPD in autunno, ma grazie alla CBS i fan possono di nuovo sperare di riaverein prima serata! All’inizio dell’estate,si è unito ufficialmente al cast della fiction di successo della CBS FBI:, diventando il nuovo volto della serie dopo la partenza di Luke Kleintank dopo due stagioni come protagonista dello show.si unirà allo show come series regular, segnando un ritorno nel mondo di Wolf Entertainment, anche se al di fuori della bolla di One, sebbene i due franchise siano tecnicamente collegati. Invece di riprendere il ruolo di Jay Halstead,interpreterà l’Agente Speciale Supervisore Wesley “Wes” Mitchell, un “agente affascinante e rude il cui istinto impeccabile e le cui tattiche non convenzionali alimentano la sua spinta a non fermarsi davanti a nulla per ottenere giustizia”.