Desirée Popper Falla Girare 2 e l' amore per gli action movie | Sì finalmente mostro i muscoli

(Di venerdì 23 agosto 2024) Internet, l'egoismo, i legami e John Wick: la nostra intervista alla tostissima protagonista di2, che dopo Mare Fuori si cimenta in un ruolo che "sognava da bambina". "Un ruolo che sognavo da bambina". Senza girarci troppo intorno,si dice orgogliosa di aver dato corpo e anima a un personaggio femminile che sembra essere uscito dal miglior cinemadegli anni Novanta. Merito di Giampaolo Morelli, che l'ha scelta per il ruolo di co-protagonista per2 - Offline, sequel già disponibile su Prime Video che segue il successo del primo capitolo uscito nel 2023. Come anticipa il titolo, questa volta la banda di improbabili anti-eroi, capitanati dal coloratissimo Nathan alias Morelli, se la deve vedere con un mondo senza internet. Nel film,