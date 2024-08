Coldplay fuori oggi il nuovo singolo We Pray

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 23 agosto 2024)ilbrano deidal titolo Wee che vede la collaborazione di più artisti Ildei, We, escein tutto il mondo. Il brano vede la partecipazione dell’acclamata rapper britannica Little Simz, della superstar nigeriana dell’afrobeats Burna Boy, del fenomeno R&B palestinese-cileno Elyanna e dell’argentina TINI, che ha conquistato le classifiche. Weè il secondo brano estratto dall’imminentealbum della band, Moon Music, in uscita il 4 ottobre 2024. L’album stabilisce nuovi standard di sostenibilità, con ogni LP realizzato al 100% con bottiglie di plastica riciclate (nove bottiglie per disco). È già disponibile per il pre-ordine su EcoCD, EcoRecord LP e digitale.