Booker T difende Roxanne Perez | Bully Ray non sa di cosa parla

(Di venerdì 23 agosto 2024), “nonostante” la giovanissima età (22 anni), si è imposta come uno dei top name di NXT arrivando già a vincere per due volte l’NXT Women’s Title, oltre all’NXT Women’s Tag Team Champion. Prima di approdare in WWE è stata anche campionessa ROH (prima dell’acquisizione da parte di Tony Khan). Secondo molti è destinata ad una grande carriera anche nel main roster WWE, tuttaviaRay ha espresso qualche perplessità al momento.T “” la sua allievaRay ha recentemente affermato che, secondo lui,non è ancora pronta per il main roster e che dovrebbe rimanere ad NXT ancora per un bel po’. Durante il proprio podcast “Hall Of Fame”,T ha difeso la sua allieva: “StimoRay, ma non capisco di che diavolo stiando.è una delle migliori in tutta la WWE. È un portento. È uscita dalla mia scuola.