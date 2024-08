US Open 2024 il tabellone di Berrettini Inizio alla portata ma poi subito Taylor Fritz…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Matteoprova degli US. Il tennista romano si presenta a quest’ultimo Major della stagione con la voglia di esprimere il proprio miglior tennis, dopo aver fatto piuttosto bene nel mese di luglio con le affermazioni a Gstaad (Svizzera) e a Kitzbuehel (Austria). Il cemento di Flushing Meadows ha regalato gioie e dolori al romano: nel 2019 la prima semifinale Slam della carriera; l’anno scorso un infortunio che aveva fatto temere per la carriera. Ci riprova Matteo e lo vedremo in azione nel primo turno contro il mancino Alberto Ramos-Vinolas. Un esordio, sulla carta,del nostro portacolori contro un giocatore che sul cemento fa piuttosto fatica a esprimersi. Nel secondo turno però il classe ’96 del Bel Paese è atteso a un incrocio complicato, ovvero contro la testa di serie n.12Fritz.