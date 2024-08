Ricciardi M5s contro l’Autonomia differenziata | C’è in gioco il destino del Paese non solo la sorte del governo Meloni No allo spacca Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) “Al di là delle conseguenze politiche, inconnon c’è ladel, ma dell’. Per questo diciamo no’”. Così risponde Riccardo, uno dei vicepresidenti del M5S, nel corso di un intervista a ilfattoquotidiano.it alla domanda se, nel caso in cui al referendum sulla riforma Calderoli dovessero prevalere i voti contrari, ildovrebbe dimettersi. “Sarebbe sicuramente un giudizio clamoroso che non potrebbe passare come se si trattassedi un esito referendario. Poi sicuramente, memore forse degli errori del passato di Renzi, farà di tutto per non personalizzare il voto e scaricarlo sulla Lega” aggiunge. “Noi riteniamo che ci siano anche molte sensibilità che hanno votato centrodestra a cui, giustamente, questa riforma non piace.