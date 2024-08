Milano perseguita l’ex compagno che non vuole più saperne di lei | 37enne finisce in carcere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto 2024 – Già denunciata per stalking dall'ex fidanzato, si è presentata fuori dal ristorante in cui lui lavora come cameriere, in corso Como a, nel tentativo di avere un contatto con lui. L'ennesimo atto persecutorio nei confronti dell'uomo, un 33enne dello Sri Lanka, che più volte aveva segnalato alle forze dell'ordine il comportamento insistente della ex, una connazionale di 37 anni senza precedenti, oltre ad averla bloccata su tutti i social network. Dopo la denuncia erano state avviate le procedure previste dal codice rosso. Così, quando la vittima verso le 18.30 di ieri, mercoledì 21 agosto, ha chiamato la polizia per segnalare la presenza della donna fuori dal ristorante in zona movida, laè stata arrestata per stalking e portata neldi San Vittore in attesa di convalida.