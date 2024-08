Mediaset la data da segnare in rosso | torna finalmente la serie più amata dal pubblico

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 22 agosto 2024)ha deciso: latv piùin Italiasul piccolo schermo. Fan in visibilio per questa splendida notizia. L’estate volge al termine e a breve si riaprirà una nuova stagione televisiva. I palinsesti sono da riorganizzare benché, ormai, si conoscano i programmi tv che vedranno la luce, sia ex novo sia quelli rinnovati nelle loro edizioni. Durante il mese di luglio è avvenuta la cerimonia di proclamazione e in quel caso Pier Silvio Berlusconi ha potuto illustrare la ricca offerta di. Ora si tratta di decidere le date del debutto e le differenti fasce orarie atte alla collocazione., il ritorno della notatv: fan al settimo cielo – cityrumors.itMa ecco che, tra i numerosi show proposti, spunta un titolo tanto atteso: infatti la seguitissimatv è pronta perre su Canale5.