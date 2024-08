Mattarella ad Agesci | Da voi contributo ai valori essenziali della Costituzione

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 22 agosto 2024) VERONA – “Desidero rivolgere il saluto più cordiale ai capi scout giunti a Verona per condividere esperienze e riflessioni in occasione del 50° anniversarionascita dell’. Si tratta di una tappa importante nella storia dello scoutismo italiano”. Inizia così il messaggio del PresidenteRepubblica, Sergio, ai Presidenti del Comitato Nazionale Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, Roberta Vincini e Francesco Scoppola. “La nostra società – afferma il Capo dello Stato – deve molto al movimento, per il costante impegno educativo verso giovani e giovanissimi, per il vissuto di solidarietà, per l’esperienza di libertà di cui è espressione, per la sensibilità testimoniata e fatta crescere nei confrontimadre Terra.