La rosa attuale del Napoli Conte Osimhen | parla Massimo Agostini

(Di giovedì 22 agosto 2024) A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto anche l’ex attaccante. Di seguito le sue parole. “Verona-3-0? L’ultima sconfitta nella prima giornata risale al 2015, dispiace perché vedendo i dati della partita e il primo tempo. Non si pensava potesse andare così. Ilera padrone del possesso palla, con più tiri in porta completati e gli stessi del Verona nello specchio. Ma con la differenza che gli azzurri non sono mai riusciti a gonfiare la rete”. L’allenatore deldeve “Alla lunga, ilha beccato da un subentrante, Mosquera, una doppietta in pochi minuti ed è una cosa che deve far riflettere.deve dare una regolata ben precisa e aspettare i nuovi rinforzi, specie davanti dove serve qualcuno che faccia la differenza.