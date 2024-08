Gioca a FC 24 per avere pacchetti GRATIS per FC 25 ma occhio alle date

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di giovedì 22 agosto 2024) EA ha ufficializzato tramite un messaggio agli utenti che l’ultima season di FC 24 regalerà aitori un “ulteriore premio” per FC 25. Per guardare da vicino tutti i premi e gli XP che servono per completarla vi invitiamo a leggere il nostro articolo sull’ultima season di FC 24. Ma non finisce qui! Se volete conservare alcuniper FC 25, EA vi darà l’opportunità di farlo tramite obiettivi, sfide creazione rosa ed evoluzioni che ancora devono essere rilasciate su FC 24. Come potete leggere dal messaggio qui sotto “Tutti i premi per FC 25 Ultimate Team sono non scambiabili e saranno assegnati entro il 10 ottobre 2024 e questi devono essere riscattati effettuando l’accesso a FC 25 entro il 10 novembre 2024“ Quando esce FC 25? FC 25 sarà disponibile ufficialmente dal 27 settembre 2024. Ma sarà possibilere sin dal 20 settembre, ben 7 giorni prima.