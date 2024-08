Belen single per colpa di Stefano? Interviene il fidanzato Angelo altro che crisi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024)si trova in vacanza ad Albarella in dolce compagnia del suoEdoardo Galvano. La loro storia d’amore aveva avuto una brusca frenata qualche settimana fa quando i due si sarebbero allontanati e lasciati per alcune incomprensioni., però, non sono riusciti a stare lontani l’uno dall’altra per troppi giorni e avrebbero deciso di riprovarci, nonostante i rumor accusassero la showgirl di essere confusa e di pensare ancora al suo ex maritoDi Martino perché «non ha mai superato la fine del loro matrimonio».Edoardo Galvano ha voluto mettere in chiaro la situazione sentimentale con, commentando il suo ultimo post su Instagram.aveva condiviso alcuni scatti degli ultimi giorni che la ritraggono felice e spensierata, come non lo era da tempo.