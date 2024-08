Aereo precipitato a Terni chi erano le vittime | Conoscevano bene quel tipo di velivolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

, 22 agosto 2024 – "Avevano conseguito il brevetto da pilota edi". Si chiamavano Claudio Di Giacomo e Massimo Sciannimanico le duedell'incidentecapitato nella tarda mattinata di oggi vicino all'aviosuperficie di. Entrambimembri dell'Aeroclub di Pescara: stavano rientrando in Abruzzo, ma si sono schiantati poco dopo il decollo. Entrambi risiedono nel pescarese. Grande il dolore in città e presso l'Aero Club per la terribile notizia giunta in tarda mattinata. Il presidente dell'Aero Club di Pescara Cristiano D'Ortenzio: "nostri soci, assidui che frequentavano la nostra associazione da alcuni anni. Avevano conseguito il brevetto da pilota – dice all'Ansa – dopo aver superato il corso e potevano guidare unper fini privati.