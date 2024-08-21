Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 20:30 (Di mercoledì 21 agosto 2024) Viabilità DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 20.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA CHIUSA VIA DI PRATICA DALL’INCROCIO CON LA PONTINA FINO A VIA CAMPO ASCOLANO PER L’INCENDIO DIVAMPATO SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO. CANTIERI ATTIVI A GROTTAFERRATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI CHE DURERANNO FINO AL 30 AGOSTO.PREVISTO DIVIETO DI TRANSITO IN VIA GREGORIO DI TUSCOLO E INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA IN VIA DOMENICHINO TRA LARGO PASSAMONTI E VIA GARIBALDI LAVORI IN CORSO ANCHE SULLA SALARIA TRA IL KM 56 E IL KM 61+500 ALL’ALTEZZA DI ORNARO; PER CONSENTIRE LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO INTERESSATO ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO FINO AL 31 AGOSTO IN FASCIA ORARIA 8-17, AD ESCLUSIONE DEI GIORNI FESTIVI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ DEL 21 AGOSTO 2024 ORE 19. CI SPOSTIAMO VERSO OSTIA: RIAPERTA AL TRAFFICO LA VIA OSTIENSE; RESTA INVECE ANCORA CHIUSA LA VIA DEL MARE TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCENDIO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 19:15 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCENDIO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, Servizio fornito da Astral. PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA VIA DI PRATICA DALL’INCROCIO CON LA PONTINA FINO A VIA CAMPO ASCOLANO TORNIAMO SULLA PONTINA, FILE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA, IN QUESTO CASO PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE APRILIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 18:45 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO SCORREVOLE UNO SGUARDO AGLI EVENTI TARQUINIA SI PREPARA AD OSPITARE LA 18ESIMA EDIZONE DEL DIVINO ETRUSCO, LA TANTO ATTESA RASSEGNA CHE PERMETTE AGLI APPASSIONATI DI SCOPRIRE E APPREZZARE VERE E PROPRIE ECCELLENZE IN AMBITO VITIVICINOLO E DI VIVERE, AL CONTEMPO, SERATE ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO CON SPETTACOLI, CONCERTI E INIZIATIVE ENOGASTRONOMICHE. romadailynews
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