Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 agosto 2024)DEL 21 AGOSTOORE 20.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA CHIUSA VIA DI PRATICA DALL’INCROCIO CON LA PONTINA FINO A VIA CAMPO ASCOLANO PER L’INCENDIO DIVAMPATO SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTELNO. CANTIERI ATTIVI A GROTTAFERRATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI CHE DURERANNO FINO AL 30 AGOSTO.PREVISTO DIVIETO DI TRANSITO IN VIA GREGORIO DI TUSCOLO E INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA IN VIA DOMENICHINO TRA LARGO PASSAMONTI E VIA GARIBALDI LAVORI IN CORSO ANCHE SULLA SALARIA TRA IL KM 56 E IL KM 61+500 ALL’ALTEZZA DI ORNARO; PER CONSENTIRE LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO INTERESSATO ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO FINO AL 31 AGOSTO IN FASCIA ORARIA 8-17, AD ESCLUSIONE DEI GIORNI FESTIVI.