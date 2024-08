Verde acido | idee di look e consigli per indossarlo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ilè un colore molto particolare: vediamo a chi sta bene e come portarlo con stile! A chi sta bene ilIlè un colore caldo e decisamente brillante. Star bene quindi a tutti quegli incarnati che non vengono sovrastati da questa brillantezza e che, al contrario, la bilanciano e la assecondano. Non si parla qui di colori chiari o scuri, al contrario, sia chi ha capelli scuri che chi ha capelli chiari può portare questo colore: il segreto è più nella nostra carnagione. Come fare per capire se ilci sta bene Questo è uno che do a tutte le mie ragazze: per capire se un colore fa al caso vostro oppure no, provate a guardarvi a figura intera nello specchio di un camerino. Se vedete che il vostro viso spicca, nonostante la brillantezza del colore, allora quel colore non vi sovrasta.