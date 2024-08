Serie C -2 al via della stagione 2024-25 | si parte con tre anticipi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ agli sgoccioli il conto alla rovescia per il via alla-25 nel girone C diC dove sono presenti ben sette squadre campane sulle venti ai nastri dinza. Il torneo partirà con trein programma venerdì mentre sabato è prevista una sola gara (Sorrento-Catania). Domenica fari puntati sul debutto dell’Avellino sul campo del Picerno mentre lunedì il clou ci sarà al “Ciro Vigorito” con il derby Benevento-Cavese. GIRONE C – 1a giornataVenerdì 23 agosto, ore 20.45 Giugliano-Taranto Juventus Next Gen-Audace Cerignola Latina-CasertanaSabato 24 agosto, ore 18.00 Sorrento-CataniaDomenica 25 agosto, ore 18.00 Picerno-AvellinoDomenica 25 agosto, ore 20.45 ACR Messina-Potenza Turris-MonopoliLunedì 26 agosto, ore 20.