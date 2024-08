Risse e pestaggi in città si teme l’escalation

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Allarmenel cuore della, almeno quattro gli episodi balzati alle cronache soltanto nell’ultimo mese con i responsabili denunciati da polizia e carabinieri. E in alcuni casi anche con daspo urbano comminati dal questore Cesare Capocasa. I cittadini non nascondono le loro preoccupazioni dopo l’ultimo episodio di un uomo pestato a sangue dopo essere stato fatto salire in auto e sequestrato da quattro persone e prima per l’ennesima rissa davanti ad un locale. La sindaca Daniela Ghergo però rassicura pur non sottovalutando le carenze di organico con cui spesso le forze dell’ordine debbono fare i conti: "Fabriano è unache, sotto il profilo della sicurezza, può contare su un apporto di grande professionalità e competenza da parte delle forze dell’ordine.