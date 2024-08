Possanzini sul Mantova | Più attenti in difesa Gli errori si pagano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Superato l’atteso ritorno in serie B con un 2-2 dalle molteplici indicazioni, ilguarda avanti. L’intenzione die dei suoi giocatori è quella di continuare a crescere, migliorando quello che a Reggio Emilia non ha funzionato a dovere, ma facendo leva, al tempo stesso, sulle note positive che hanno permesso ai virgiliani di cancellare un doppio svantaggio. "Nonostante i due gol subiti - è l’analisi di- non abbiamo mai perso la nostra identità. I ragazzi hanno avuto tanta personalità e ci hanno sempre creduto. In serie B se sbagli vieni subito punito, però, bisogna rischiare. Cambiare gioco per evitare glisarebbe controproducente. Siamo nati in questo modo e così dobbiamo andare avanti". Un intento che dovrà trovare importanti conferme nell’esordio casalingo di domenica 25 con il Cosenza.