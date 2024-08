Poliambulatorio all’ex Umberto I | vedrà la luce non prima di ottobre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ci vorranno forse altri due mesidi poter attivare il nuovodel Viale all’interno della Palazzina 1 dell’ex ospedale civile ‘I’ in largo Cappelli. Probabilmente, dopo il G7 Salute, ma sono solo previsioni non suffragate da date certe. Una serie di problemi di natura tecnica stanno procastinando la data del taglio del nastro di un’opera molto attesa e annunciata forse con troppo slancio dal Direttore dell’Ast 2, Giovanni Stroppa: "Sarà in servizio entro il 30 giugno" aveva ripetuto in più occasioni Stroppa che poi al Carlino, proprio nell’imminenza di quella scadenza, aveva chiesto di pazientare ancora un paio di settimane. Lavolta che Stroppa aveva parlato di 30 giugno come data limite oltrte cui non andare, era stato il Consiglio comunale aperto dedicato alla sanità nel capoluogo dorico.