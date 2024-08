L’ex operaio di Viareggio ricorda la costruzione del Bayesian | Eravamo orgogliosi di quell’albero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024)(Lucca), 21 agosto 2024 – “Mi chiedevo come avesse potuto rompersi un albero così e poi ho letto che non si è spezzato come era stato detto invece in un primo momento.di quell'albero, lo vedevamo crescere giorno per giorno: il più alto in alluminio al mondo”. Così Riccardo Martinelli, 75 anni, exalla Perini Navi died ex delegato per la Fiom nel cantiere nautico,ladell'albero del, il veliero affondato due giorni fa nella rada di Porticello, vicino a Palermo, dopo una tromba d'aria. Fu uno dei dipendenti, racconta, che realizzò la struttura in alluminio. "Per tirarlo su -Martinelli, che vive a Torre del Lago - fu costruito un capannone speciale. Veniva lavorato in sbieco, 5 metri di lamiera per volta che veniva raddoppiata e saldata, per poi inserire la parte elettronica.