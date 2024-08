La pizzeria più famosa di Spagna apre una paninoteca dove si cuociono i panini alla brace

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Si definiscono due fratelli da madri diverse, Rafa Panatieri (brasiliano di origini italiane) e Jorge Sastre, la coppia che c'è dietro al successo di Sartoria Panatieri, una delle migliori pizzerie di(Tre Spicchi nella guida Top Italian Restaurant). Sono gli autori di una proposta originale e molto identitaria, che passa per una selezione attentissima della materia prima - «From farm to pizza» è il loro claim - a partire da salumi di maiale Gascón (una razza con un grasso più morbido dell'iberico) e ortaggi coltivati in proprio, formaggi e verdure di piccoli agricoltori e altre specialità che formano i topping di una delle insegne più famose di Barcellona. Le stesse materie prime protagoniste di Molla, nuovo progetto del duo che declina materie prime e fantasia all'interno di un panino.