Kylian avrebbe denunciato il suo vecchio club per il mancato pagamento di alcuni arretrati Mbappé vuole 55 milioni dal Psg

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Non è ancora finita trae il Paris Saint Germain, soprattutto dopo la volontà del fuoriclasse di avere indietro circa 55di euro di stipendi. ll neo attaccante del Real Madrid si sarebbe rivolto direttamente alla Lega calcio professionistica francese (LFP) e alla Uefa, denunciando il suo precedente. Il motivo per cuichiederebbe tutti questi soldi è presto detto: il contratto del 25enne parigino era stato congelato negli ultimi mesi (aprile, maggio e giugno) dalcampione della Ligue 1 ma i parigini non gliro bonificato parte deldei bonus, concordati al momento del rinnovo nel 2022. La cifra si aggiunge ad un ammontare di 36di euro, nei quali sarebbero inclusi anche una porzione del suo stipendio e dei bonus garantiti nei rimanenti 3 mesi di contratto, prima che firmasse con gli spagnoli.