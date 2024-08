Il Manchester City punta a un accordo di trasferimento gratuito con il Barcellona – rapporto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 21 agosto 2024) 2024-08-21 12:06:30 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Secondo quanto si dice, ilsarebbe sul punto di rinnovare il contratto di Ilkay Gundogan a parametro zero, a meno di 14 mesi dal passaggio del fantasista al. L’ex capitano della Germania Gundogan ha vinto tutti i trofei più importanti negli otto anni trascorsi al, firmando per ildopo la scadenza del suo contratto, al termine della stagione 2023-24. Il manager delPep Guardiola è stato coinvolto in “colloqui positivi” nelle ultime 48 ore sul ritorno del centrocampista che ha capitanato la sua squadra alla vittoria della Premier League, della FA Cup e della UEFA Champions League durante la sua ultima stagione all’Etihad Stadium, ha affermato Fabrizio Romano.