Grande Fratello la sarcastica replica di Anita Olivieri ai rumor sulla sua nuova storia d’amore | RIP vita privata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Nelle scorse settimane si era vociferato di un presunto nuovo amore nelladidopo la rottura con Alessio Falsone avvenuta poco dopo la fine del, il reality show in cui i due si erano conosciuti e innamorati. Le indiscrezioni erano trapelate dai social di Deanira Marzano. L’influencer campana aveva infatti ricevuto in direct alcune segnalazioni riguardanti l’ex gieffina. Un utente aveva anche inviato uno screen in cui si intravedeva il braccio tatuato di un ragazzo. La persona, rimasta anonima, era anche riuscita a scovare il profilo Instagram dell’uomo. Si tratterebbe di Nicolo Conti, un giovane amante dei viaggi e della natura e che sembrerebbe conoscere bene l’ambiente del calcio. Sotto ai suoi post sono stati notati infatti diversi commenti del calciatore ex Lazio e Inter Keita Balde.