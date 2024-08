Gastronomia locomotiva Teglio si fa conoscere con le sue specialità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Aultimi preparativi per i fine settimana dedicati alleculinarie. Torna infattiSapori, con una formula tanto gradita da essere confermata e le creazioni degli chef che si declinano nel solco della tradizione. "Sapori", rassegna gastronomica nata negli anni ‘90, torna per 13 fine settimana consecutivi tra il finire dell’estate e l’autunno inoltrato. A muovere i ristoratori tellini sono l’indissolubile legame con la tradizione, la creatività e la passione: i menù tipici, con al centro i veri pizzoccheri della Valtellina, sono un concentrato di bontà, tipicità e genuinità. Quattro weekend con il Pizzocchero d’Oro, l’evento di apertura, dal 6, 7 e 8 settembre, tre ciascuno per funghi, dal 4, 5 e 6 ottobre, cacciagione, dal 25, 26 e 27 ottobre, e sapori autunnali, dal 15, 16 e 17 novembre.